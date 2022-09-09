«Абсолютно непонятно»: Троицкий удивился возвращению Пугачевой в Москву Троицкий раскритиковал Пугачеву за обучение детей в российской школе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачёва

Рок-журналист Артемий Троицкий раскритиковал Аллу Пугачеву за возвращение в Москву ради учебы детей в российской школе. Музыкальный критик отметил, что ему абсолютно непонятны мотивы такого поступка певицы, пишет StarHit.

Несмотря ни на что, Троицкий с уважением относится к артистке и уверен, что в России ее тоже все очень любят.

Какого хрена, Алла Борисовна, ты хочешь отдать своих детей в российскую школу? Вот это мне абсолютно непонятно! Ведь русскоязычные школы хорошего качества есть и в других странах. Было бы лучше, чтобы детишки учились там, — высказался журналист.

Что касается всего остального, то Пугачева может не беспокоиться за свои жизнь и здоровье. Телеведущий добавил, что и муж певицы Максим Галкин может преспокойно вернуться в Россию в любой момент.

Если Максим покается и лоб себе разобьет, то его великодушно простят, — уверен Троицкий.

Он добавил, что не относился к Галкину всерьез, пока их не познакомила Пугачева. После этого критик убедился, что избранник певицы не только остроумный, но и умный. Как дальше будут складываться события внутри звездной семьи, предположить сложно.

Ранее российский певец Филипп Киркоров заступился за бывшую супругу, певицу Аллу Пугачеву. Он призвал прекратить осуждать Примадонну, поскольку она много сделала для страны.