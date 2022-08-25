«Ненависть и обида»: Погребняк пожалела Галкина после концерта в Варшаве Погребняк пожалела выступившего в жёлто-синем костюме Галкина на концерте в Варшаве

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Максим Галкин

Мария Погребняк прокомментировала выступление Максима Галкина в Варшаве. Юморист вышел на сцену в жёлто-синем костюме, чем крайне разочаровал своих коллег. Погребняк в своём Telegram-канале отметила, что выступление мужа Пугачёвой пришлось на День российского флага.

Максим Галкин выступил в Варшаве в костюме цвета украинского флага. Я так понимаю, что это произошло в День Государственного флага России? — озвучила главную причину негодования соотечественников Галкина продюсер.

Такое поведение артиста Погребняк попыталась объяснить смесью ненависти и обиды юмориста на россиян. Но всё же не сдержалась и пришла к выводу, что Галкин просто растерял себя как артист.

Это уже не похоже на одобрение или осуждение СВО. Ситуация нездоровая, какая-то яростная ненависть вперемешку с обидой ко всем россиянам, месту где вырос и жил. Тяжело смотреть, когда некогда умные люди теряют себя, опустошаются, — написала Погребняк.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин, гастролирующий по Европе, вышел на сцену в Польше в жёлто-синем костюме. В Польше у него намечены несколько выступлений, на одном из которых он показал, что занимает позицию Украины.