Цена замка Пугачевой в деревне Грязь упала в два раза Эксперт по недвижимости Лац заявила, что дом Пугачевой и Галкина в деревне Грязь упал в цене в два раза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Особняк в подмосковной деревне Грязь, которым владеют певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин, подешевел вдвое, сообщает KP.RU со ссылкой на эксперта по недвижимости Арину Лац. Ранее дом оценивался в миллиард рублей.

Сейчас о цене в один миллиард рублей мы говорить не можем. На данный момент этот объект можно оценить в 500–600 миллионов рублей. Но я не могу представить даже кандидата, который хотел бы вложиться в данное время в эту дорогую недвижимость, — заключила эксперт.

Во-первых, пишет KP.RU, дом рассчитан на зажиточных людей, которые явно привыкли к роскоши, но деревня Грязь не элитный район. Во-вторых, платежки за коммунальные услуги в доме невероятно высоки. Общая площадь владений Пугачевой — 2467 квадратных метров. В зимнее время, с учетом отопления помещений, стоимость коммуналки достигнет чуть ли не полумиллиона рублей. Кроме того, расходы на охрану и обслуживание дома — и набегает миллион рублей в месяц.

Главное — архитектура строения, которая не каждому придется по душе. Вычурный стиль, в котором выполнен дом, совсем не соответствует современным стандартам. Речь идет о горгульях, башнях, скульптурах, вензелях и многом другом. Не всем нравится такая псевдоготика.

Об отъезде Пугачевой вместе с детьми Гарри и Лизой в Израиль стало известно 29 сентября. Автомобиль звезды был замечен на пути в аэропорт Внуково. Позднее эту информацию подтвердила NEWS.ru подруга певицы Любовь Аксенова, которая была портнихой артистки и шила ей сценические костюмы.

Ранее Пугачева опубликовала в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) комментарий о том, что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла. Примадонна пожелала им «скрежетать зубами» и заявила, что ее ненавистники «были холопами, стали рабами». При этом она не назвала никаких имен.