https://static.news.ru/photo/f92a48c0-e78c-11e9-8e6f-fa163e074e61_660.jpg Максим Виторган Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший супруг Ксении Собчак Максим Виторган встретил первый осенний выход своего спектакля за кулисами с бутылкой коньяка, следя за происходящим с помощью телетрансляции.

Я за кулисами смотрю трансляцию спектакля, — написал режиссёр в Instagram.

По его словам, он таким образом готовится делать артистам замечания.

Многие подписчики осудили актёра, напомнив о том, что за рабочим местом нельзя пить. Другие предположили, что это чай, так как в бутылке видна пена.

Как ранее писал News.ru, суд расторг брак Собчак и Виторгана за месяц до её свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым. Светская львица подала исковое заявление 31 мая, а 1 июля состоялся бракоразводный процесс.