Бывший супруг Ксении Собчак Максим Виторган встретил первый осенний выход своего спектакля за кулисами с бутылкой коньяка, следя за происходящим с помощью телетрансляции.
Я за кулисами смотрю трансляцию спектакля, — написал режиссёр в Instagram.
По его словам, он таким образом готовится делать артистам замечания.
Многие подписчики осудили актёра, напомнив о том, что за рабочим местом нельзя пить. Другие предположили, что это чай, так как в бутылке видна пена.
Как ранее писал News.ru, суд расторг брак Собчак и Виторгана за месяц до её свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым. Светская львица подала исковое заявление 31 мая, а 1 июля состоялся бракоразводный процесс.
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