https://static.news.ru/photo/3d1e65c4-d884-11e9-b0ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Московский суд расторг брак телеведущей Ксении Собчак и актёра Максима Виторгана в июле 2019 года.

Светская львица подала исковое заявление 31 мая. 1 июля брак был расторгнут, а 3 августа данное решение вступило в законную силу, передаёт агентство « Москва ».

Свадьба журналистки и театрального режиссёра Константина Богомолова прошла 13 сентября в столице. Молодожёны шокировали прохожих, подъехав к дверям московского Грибоедовского ЗАГСа на катафалке. Все отнеслись к этому по-разному, но даже у тех, кто расценил это как милую шалость жениха и невесты, действо оставило в сердце лёгкое беспокойство. Потомственная ведьма Алёна Полынь уверена, что Ксения накликала беду и на себя, и на весь свой род, писал News.ru.