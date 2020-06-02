Бывшая возлюбленная Аршавина отказалась раскрывать свои доходы на ТВ

https://static.news.ru/photo/b9ec1dec-a4cd-11ea-bfb7-fa163e074e61_660.jpg Юлия Барановская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юлия Барановская после расставания со своим гражданским мужем, футболистом Андреем Аршавиным, смогла построить карьеру на телевидении. Она стала соведущей программ «Мужское / Женское» и «Модный приговор» на Первом канале. Барановская при этом держит в секрете свои доходы.

34-летняя телеведущая периодически отвечает на вопросы поклонников в Instagram. Один из подписчиков спросил о её зарплате на ТВ. Барановская ушла от ответа, отметив, что интерес к чужим доходам неуместен.

А потом обиженно пишете: «Почему вы не отвечаете на мои вопросы?» Я ни разу в своей жизни не задала такого вопроса. Меня не интересуют зарплаты и доходы других людей. Меня интересуют только моя зарплата и мой доход, — написала экс-возлюбленная Аршавина.

Ранее в одном из интервью Барановская рассказала, что, когда футболист объявил о расставании, она находилась на восьмом месяце беременности. Ребёнок стал третьим для пары.

Как писал NEWS.ru, Аршавин обратился в один из судов Санкт-Петербурга с иском на уменьшение выплат по алиментам на своих троих детей от Барановской.