«Был инвалидом»: Пресняков рассказал, как чудом выжил благодаря жене

https://static.news.ru/photo/d8e2b18c-9a10-11eb-b73a-96000091f725_660.jpg Фото: presnyakovvladimir/instagram.com

Отметивший 29 марта свой 53-й день рождения певец Владимир Пресняков признался, что праздника могло бы и не быть, если бы ни его супруга Наталья Подольская.

Как рассказал артист, благодаря жене он чудом смог выжить, когда несколько месяцев назад слёг с коронавирусом. Болезнь протекала в тяжёлой форме. Певца даже стали посещать нехорошие мысли.

Я переболел настолько жёстко, что вышел едва живым. Люди, к сожалению, не понимают, насколько это серьёзно, плохо и хреново. Ты не знаешь, как бороться с этой болезнью, и остаёшься инвалидом в доме, где Туся, Артемий и маленький ребёнок, — отметил Пресняков.

Музыкант рассказал, что жена настояла на госпитализации, сам бы он никогда не лёг в больницу. В клинике врачи сказали, что его положение очень серьёзное. По словам Преснякова, он чудом выкарабкался, пишет «Собеседник».

Если бы не Наташа, я не знаю, как бы закончилась моя болезнь, — добавил артист.

Сейчас у Преснякова появились антитела к коронавирусу. По его словам, когда они исчезнут, то он обязательно будет вакцинироваться, свою маму он уже уговорил сделать прививки.

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