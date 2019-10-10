Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Популярная певица и ведущая Ольга Бузова не исключила, что может обратиться в суд с требованием разделить имущество, нажитое в совместном браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. По её словам, после развода она осталась без копейки, однако при желании всё ещё может получить свою долю.

По закону я имею право обратиться в суд в течение трёх лет после расторжения брака. Данный срок истекает 30 декабря 2019 года. Так что ещё не вечер — время есть! — заявила певица.

Звезда шоу-бизнеса отметила, что не виделась с Тарасовым с конца 2016 года. Она призналась, что простила бывшего мужа и всех тех, кто предал её в тот непростой период. И даже сейчас, когда новая жена спортсмена Анастасия Костенко «строит святую», рассказывая о случайном знакомстве со спортсменом, Бузова, по её словам, не держит на экс-супруга зла.

Я простила и отпустила. А они могут говорить все, что пожелают. Бог им судья, — подчеркнула Бузова.

Она добавила, что то, как Тарасов повёл себя в конце отношений, навсегда останется на его совести, передаёт «Стархит».

Ранее Бузова призналась, что не следит за жизнью своего бывшего мужа, который предпочёл ей ростовскую модель Анастасию Костенко. При этом она предложила журналистам поинтересоваться у него, как он реагирует на её успех и популярность, писал News.ru.

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