https://static.news.ru/photo/82eacdee-eb45-11e9-8041-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Популярная певица и ведущая Ольга Бузова не исключила, что может обратиться в суд с требованием разделить имущество, нажитое в совместном браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. По её словам, после развода она осталась без копейки, однако при желании всё ещё может получить свою долю.

По закону я имею право обратиться в суд в течение трёх лет после расторжения брака. Данный срок истекает 30 декабря 2019 года. Так что ещё не вечер — время есть! — заявила певица.

Звезда шоу-бизнеса отметила, что не виделась с Тарасовым с конца 2016 года. Она призналась, что простила бывшего мужа и всех тех, кто предал её в тот непростой период. И даже сейчас, когда новая жена спортсмена Анастасия Костенко «строит святую», рассказывая о случайном знакомстве со спортсменом, Бузова, по её словам, не держит на экс-супруга зла.

Я простила и отпустила. А они могут говорить все, что пожелают. Бог им судья, — подчеркнула Бузова.

Она добавила, что то, как Тарасов повёл себя в конце отношений, навсегда останется на его совести, передаёт « Стархит ».

Ранее Бузова призналась, что не следит за жизнью своего бывшего мужа, который предпочёл ей ростовскую модель Анастасию Костенко. При этом она предложила журналистам поинтересоваться у него, как он реагирует на её успех и популярность, писал News.ru.