Бузова со слезами на глазах поздравила всех с Днём Победы

https://static.news.ru/photo/fe4822b4-b0a3-11eb-9dd2-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: olgabuzova/vk.com

Российская певица Ольга Бузова опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта поздравление с Днём Победы. В её глазах, судя по кадрам, стоят слёзы. На фоне метроном отсчитывает минуту молчания во время трансляции парада Победы на Красной площади в Москве.

С праздником! <...> Реву. Великий день для нашей страны <...>. У нас все воевали в семье. За мир, за победу <...>. Чувствуется вся мощь нашей страны, вся сила и глубина этого праздника, — отметила Бузова.

Также в сторис звезда опубликовала фрагменты парада Победы.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Политик отметил, что для россиян этот день всегда будет священным, они всегда будут помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ.

Торжественный военный парад Победы на Красной площади начался в 10:00. В мероприятии приняли участие свыше 12 тысяч военнослужащих, более 190 единиц наземной военной техники, в том числе образцы времён войны, а также 76 летательных аппаратов. Авиационная часть парада состоялась несмотря на сложные погодные условия.