Бузова со слезами на глазах поздравила всех с Днём Победы

Фото: olgabuzova/vk.com

Певица Манижа, представляющая Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», объяснила, почему решила изменить текст композиции накануне шоу, передаёт РИА Новости. На пресс-конференции в Роттердаме журналисты отметили, что в песне Russian Woman поменялись слова: вместо «You're strong enough to bounce against the wall» («Вы достаточно сильны, чтобы отскакивать от стены») теперь звучит: «You're strong enough to break the wall» («Вы достаточно сильны, чтобы сломать стену»).

Я немного изменила песню, когда записывала её, до релиза. И я решила, что нет, мы не «отскакиваем» от стен, мы здесь для того, чтобы ломать их, — призналась Манижа. Евровидение...