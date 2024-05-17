Бузова поцеловалась с Батрутдиновым на глазах у бывшего возлюбленного Певица Бузова поцеловала шоумена Батрутдинова на глазах у блогера Давы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица, блогер и телеведущая Ольга Бузова поцеловалась с шоуменом Тимуром Батрутдиновым в выпуске шоу «Лига городов» на ТНТ. Произошло это на глазах у ее бывшего возлюбленного — блогера Давида Манукяна (Дава), который с улыбкой отреагировал на случившееся.

Бузова и Батрутдинов поцеловались под крики зрителей, о чем свидетельствуют кадры, опубликованные в Telegram-канале ТНТ. Пара прикрывала лица руками. Камеры зафиксировали реакцию нескольких известных артистов, включая Даву. Увидев поцелуй Бузовой и Батрутдинова, он рассмеялся. Отмечается, что Бузова посетила проект в качестве специальной гостьи финала шоу.

Ранее Ольга Бузова и Давид Манукян показали парные татуировки в рамках нового выпуска шоу «Сокровища императора». Бывшие партнеры набили знак бесконечности на запястьях. У Давы также вытатуировано имя экс-возлюбленной «Оля». Бузова при виде этого не сдержала эмоций. Певица попросила закрыть эту тему в эфире, признавшись, что ей тяжело видеть Манукяна на шоу.

Отношения пары начались в 2019 году. Ольга Бузова делилась с поклонниками подробностями личной жизни и выглядела счастливой на совместных фотографиях с Давой. Отношения артистов закончились в 2021 году спустя несколько недель после свадьбы.