Бузова не сдержала эмоций при воспоминании о татуировках с Давой Ольга Бузова и Дава показали татуировки в виде бесконечности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица, блогер и телеведущая Ольга Бузова и ее бывший возлюбленный Давид Манукян (Дава) показали парные татуировки в рамках новой серии шоу «Сокровища императора». Экс-пара набила знак бесконечности на запястьях.

Стоит отметить, что у Давы вытатуировано имя бывшей возлюбленной «Оля». Бузова не сдержала эмоций и попросила закрыть эту тему в эфире. Телеведущая призналась, что ей тяжело видеть Манукяна на шоу.

Напомним, пара начала отношения в 2019 году. В жизни Ольги Бузовой появился Давид Манукян. Блогер по привычке рассказывала о своей любви поклонникам. На совместных фотографиях знаменитость выглядела очень счастливой.

В январе 2021 года Дава предложил избраннице пожениться. Скромная свадебная церемония прошла на одном из Мальдивских островов. Однако семье было суждено распасться. Спустя пару недель после свадьбы певица опубликовала неожиданное сообщение. В нем говорилось о расставании с Манукяном.

В 2018 году Ольга Бузова участвовала в шоу «Замуж за Бузову», где за ее сердце боролись сразу несколько участников. Тогда ее фаворитом стал бизнесмен Денис Лебедев, который и одержал победу. Однако пара распалась довольно быстро. По словам Бузовой, избранник изменял ей и скрывал плачевное финансовое положение.