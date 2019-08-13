Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Подписчики певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Instagram раскритиковали знаменитость за пост, в котором звезда сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Ольга Бузова разместила в социальной сети ролик, на котором видно, как она облизывает пустую тарелку. Заметив, что её снимают, телеведущая сравнила себя с блокадницей. Такой комментарий разозлил подписчиков. Они посоветовали...