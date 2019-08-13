Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, почему дочиста вылизала тарелку после вкусного завтрака. По словам девушки, эта традиция уходит берёт начало из детства, когда она проводила много времени с бабушками и дедушками. Именно родственники, пережившие блокаду, научили её всегда доедать то, что лежит в тарелке.
Все знают, что я родилась в Ленинграде и много времени проводила в детстве со своими бабушки и с дедушками. Они мне рассказывали как сложно им было в то страшное для всего мира время и как дорога была каждая крошка хлеба и ложка супа, — пояснила Бузова в
Ранее подписчики знаменитости раскритиковали её за видео, в котором звезда сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда. Такое сравнение пришлось не по душе пользователям Сети. Они посоветовали с уважением относиться к жителям блокадного Ленинграда и не шутить на подобные темы, писал News.ru.