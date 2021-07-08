Брат Игоря Верника опроверг слухи о его госпитализации

Брат российского режиссёра и актёра Игоря Верника Вадим Верник в разговоре с NEWS.ru опроверг госпитализацию родственника. Он отметил, что с Игорем Верником «всё хорошо».

Да всё нормально с братом с моим. Всё с ним хорошо. Я не знаю, откуда эта информация пошла. Я с ним полчаса назад по телефону разговаривал, и всё совершенно нормально, — отметил Вадим Верник.

Информация о якобы госпитализации Игоря Верника появилась в СМИ 8 июля. Предполагалось, что артисту предстоит пройти плановую коронарографию, а в лечебное учреждение его доставили из-за проблем с сердцем.

Он известен киноролями в фильмах «Жуки», «Кухня», «Физрук», «Псих», «Бальзаковский возраст», «Любовь в большом городе» и других. На телевидении вёл программу «Доброе утро» и передачу «Седьмое чувство».

Накануне советская и российская актриса Татьяна Догилева в беседе с журналистами подтвердила, что госпитализирована с ковидной пневмонией. Артистка рассказала, что её состояние — нормальное.

О проблемах актрисы со здоровьем 8 июля сообщил Telegram-канал Mash. По информации ресурса, неделю назад у женщины поднялась температура до 38, появились слабость и головная боль.

Ранее медики начали выводить музыканта и актёра Петра Мамонова из искусственной комы, рассказала журналистам его супруга Ольга Мамонова. Женщина отметила, что процедуру выполняют постепенно, так как сам процесс очень долгий. Она подчеркнула, что её «до глубины души» потрясла самоотверженность врачей, медсестёр и волонтёров, сражающихся во всём мире с коронавирусом.