Бородина угодила к врачу после выстрела на спектакле

https://static.news.ru/photo/784e3764-976e-11eb-ab3f-96000091f725_660.jpg Ксения Бородина Фото: borodylia/instagram.com

Ксения Бородина была вынуждена обратиться к врачам после посещения спектакля Ренаты Литвиновой в МХАТ имени Чехова. Телеведущая почувствовала себя плохо после того, как на сцене неожиданно для неё прозвучал выстрел.

Через несколько минут ведущая «Дома-2» почувствовала боль в груди, а ночью ей стало ещё хуже.

Всю ночь схватывало. Утром поменяла часть планов, срочно записалась на УЗИ, эхо сердца и к неврологу, — пожаловалась Бородина в Instagram.

Врачи диагностировали у телеведущей невралгию. Из чего Бородина сделала вывод, что она не любит экстремальные развлечения и совсем уже не ожидала, что театральные выстрелы так её «подкосят».

Ранее NEWS.ru сообщал, что бизнесмен Курбан Омаров, муж телеведущей Ксении Бородиной, в комментарии к публикации в Instagram подтвердил, что пара ждёт ещё одного ребёнка. 40-летний предприниматель выложил фото, сделанное в аэропорту Шереметьево. На снимке супруги стоят рядом друг с другом, Ксения при этом прикрывает живот сумочкой.