Болезнь Баскова и «безденежье» Билана: как прошел «Золотой граммофон 2022» Вручение престижной музкальной премии высветило самые насущные профессиональные и личные проблемы звезд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Дима Билан во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Премия «Русского радио» «Золотой граммофон», вручение которой состоялось в концертном зале «ВТБ Арена», традиционно собирает на одной сцене главных артистов страны. Журналист NEWS.ru побывал на церемонии и узнал, с каким настроением звезды провожают 2022 год, на какие проблемы сетуют и чего ждут от 2023-го.

Басков признался в операции и пообещал «бегать и прыгать, как кролик»

В этом году церемония вручения прошла в 27-й раз, впервые за последние более чем 10 лет — без ведущего Ивана Урганта. Его заменил шоумен Вадим Галыгин. Соведущей Вадима выступила Екатерина Скулкина.

Еще одно нововведение коснулось правил награждения. Раньше хиту нужно было продержаться от 20 недель в первых строчках хит-парада «Русского радио», только после этого исполнитель мог быть номинирован на получение «Золотого граммофона». Теперь для того чтобы быть номинированным на вручение «Золотого граммофона», достаточно хотя бы единожды оказаться в первых строчках хит-парада радиостанции.

За кулисами участники церемонии беседовали не только о музыкальных достижениях. Обсуждали вопросы здоровья. Многие исполнители перенесли сложный грипп, некоторые приехали простуженными. Сергей Лазарев признался, что приветствовал поцелуем певицу Ирину Дубцову, «а Ира сказала никого больше не сметь целовать, так как все простуженные!». По причине недомогания не приехала Юлия Zivert, которая должна была получить статуэтку за дуэт с Димой Биланом «Это была любовь». Песня не новая, однако в уходящем году зазвучала в новой аранжировке и полюбилась аудитории. Этот «Граммофон» для Димы Билана, по подсчетам самого артиста, стал 13-м.

Николай Басков, который получает уже 20-й «Граммофон», исполняя свой новый хит «Лучший день», почти не двигался, даже не пританцовывал. Свою малоподвижность артист объяснил недавно перенесенной операцией на ноге.

Действительно, у меня была операция на связке, очень непростая, связки были порваны... Но связки на ноге, слава богу, заживут, а связки голосовые работают от всего сердца — поэтому извините, что я не могу быть сегодня таким быстрым, — сказал зрителям исполнитель.

Басков пообещал, что в следующем году Кролика будет «бегать и прыгать, как кролик».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Николай Басков во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Анна Семенович призвала лечить хандру «шампусиком»

Анна Семенович в разговоре с NEWS.ru призналась, что пьет «огромное количество витаминов, чтобы не болеть». Исполнительница призвала всех следовать ее примеру и «не игнорировать диспансеризацию, хотя бы один раз в год сдавать анализ крови, делать УЗИ внутренних органов и ЭКГ».

Что касается хандры, депрессии и плохого настроения, по мнению певицы, «таких недугов не существует, их люди придумали себе сами». Семенович поделилась собственным рецептом против уныния: по словам артистки, лучше всего подойти к зеркалу, сказать себе «Я — лучшая» и «выпить шампусика».

Сейчас же подошли к зеркалу и сказали себе: «Я — лучшая, я богиня». Пошли, налили себе бокальчик шампусика — выпили, глаз загорелся, и сразу жизнь удалась, никакой апатии, — советует исполнительница.

Анна Семенович высказала сочувствие Николаю Баскову и пожелала ему скорейшего выздоровления.

Профессиональный танцор Пухляш Дмитрий Красилов, который когда-то выступал с группой Little Big, но покинул коллектив задолго до начавшихся у команды проблем, был приглашенным гостем. Статуэтку он не получал, но хотел бы. Танцор признался, что мечтает о дуэте с Ольгой Бузовой, чтобы на следующем «Золотом граммофоне» выйти на сцену «за своим граммофончиком». Кстати, Бузова в этом году «Золотой граммофон» не получила и на церемонии не выступала.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Анна Семенович во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Долина запретила своим ученикам петь в караоке

Обсудили артисты за кулисами «Золотого граммофона» и грядущие в декабре предновогодние корпоративы. Но здесь, оказалось, похвастаться особенно нечем. Даже Дима Билан признался, что «нечего рассказывать, всё глухо».

Лариса Долина призвала черпать силы и оптимизм в общении с любимыми людьми. Близкое окружение самой народной артистки России, по ее словам, составляет несколько десятков человек. Это не только дочка Ангелина и внучка Александра, но и музыканты певицы, а также сотрудники ее Академии, которую певица открыла в мае этого года.

Кафедра большая — 17 педагогов, и коллектив около 20 человек в Академии. Всем готовлю новогодние подарки, я очень люблю дарить, — поделилась народная артистка России.

Лариса Долина также объяснила, почему она категорически запрещает своим ученикам петь в караоке.

Как правило, пение в караоке происходит по ночам. Но по ночам голос должен спать — сон очень сильно влияет на его (голоса. — NEWS.ru) структуру, на его гибкость. Тем более что студентам по 17–18–20 лет, в этом возрасте голос только начинает формироваться и его надо беречь, в том числе по ночам давать спать, — подчеркнула исполнительница.

Долина призналась, что сама она поет в караоке, но «не так часто, примерно раз в полгода». И «исключительно в вечернее время суток, до 22:00–23:00». В караоке-репертуаре Ларисы Долиной, по ее словам, песни «в основном на английском языке».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лариса Долина во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

А вот Люба Успенская, наоборот, пожаловалась на зарубежную музыку. Певица рассказала, как накануне зашла в крупный торговый центр: там она заметила наряженные ели и услышала звучащую фоном Jingle Bells. Рождественская американская песня возмутила исполнительницу шансона.

Говорю продавцу: «Мы же в России живем, должна звучать наша „В лесу родилась елочка!“», — рассказала Успенская.

По словам артистки, продавец пообещал прислушаться к ее совету.

Любовь Успенская исполнила песню «Россия» дуэтом с Еленой Север. Песню исполнительница назвала «не новой, но актуальной сегодня». По мнению королевы шансона, «ее все должны слушать». «Золотой граммофон» Успенская получила впервые — в номинации «Легенда русской музыки». Исполнительница отметила, что эта награда «дороже всех песен, потому что быть легендой очень круто».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певицы Любовь Успенская и Елена Север (слева направо) во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Григорий Лепс, который должен был исполнить композицию вместе с ЮрКиссом и ВладиМиром, не приехал на церемонию — молодые певцы выступали дуэтом. По словам организаторов мероприятия, Лепс «в порядке, но в настоящее время находится в Белоруссии с запланированным концертом». Его выступление обещают включить в телевизионную версию церемонии в формате видео на экране. Эфир «Золотого граммофона» состоится вскоре на Первом канале.