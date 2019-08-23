https://static.news.ru/photo/d5b326a6-c607-11e9-8d18-fa163e074e61_660.jpg Кристина Si Фото: kristina_si/vk.com

Компания Black Star и певица Кристина Саркисян, более известная как Кристина Si, смогли договориться.

Как сообщил представитель певицы, Black Star согласился разрешить ей использовать псевдонима и исполнять собственные песни, записанные на лейбле. Ранее стало известно, что девушка отозвала иск к бывшим продюсерам, поданный весной этого года, поясняет Super .

Адвокат лейбла Сергей Жорин заявил, что певица отказалась от суда, так как руководство компании и она нашли компромисс. Теперь бывшая артистка Black Star может продолжить гастролировать под своим псевдонимом и исполнять песни.

Рэп-исполнитель Леван Горозия, выступавший под псевдонимом L’One, предъявил Тимати иск о компенсации потерь в связи с разрывом контракта с Black Star. Сумму ущерб бывший артист лейбла оценил в 350 млн рублей, сообщал News.ru.