Бизнес Лисовца за время карантина потерял семь миллионов рублей

Эксперт моды Владислав Лисовец в эксклюзивном интервью NEWS.ru заявил, что его бизнес за время весеннего карантина потерял около семи миллионов.
Я думаю, что около 5-7 миллионов. Плюсом к тому что бизнес стоял, я поддерживал своих сотрудников и выплачивал зарплаты. Для меня это было очень важно – поддержать в такой момент своих людей, – сказал Лисовец.
При этом эксперт моды отметил, что это приблизительная сумма, так как во время тотального локдауна не было других проектов.
В этот период я не мог заработать ни на проектах, ни на съёмках, ни салонным бизнесом, ни своим кафе, ни даже в Instagram, – сказал Лисовец.
Однако, по словам эксперта моды, он был рад карантину, потому что он впервые за 25 лет мог побыть наедине с собой и пересмотреть свои взгляды на жизнь.
Кроме того, Лисовец поделился с порталом NEWS.ru, как родители-железнодорожники повлияли на его выбор стать парикмахером, а также оценил, как коронавирус отразится на моде.
Полное интервью с Лисовцом читайте по ссылке.