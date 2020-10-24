Бизнес Лисовца за время карантина потерял семь миллионов рублей

https://static.news.ru/photo/ec7cbd82-1793-11eb-afd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/liso_bon

Эксперт моды Владислав Лисовец в эксклюзивном интервью NEWS.ru заявил, что его бизнес за время весеннего карантина потерял около семи миллионов.

Я думаю, что около 5-7 миллионов. Плюсом к тому что бизнес стоял, я поддерживал своих сотрудников и выплачивал зарплаты. Для меня это было очень важно – поддержать в такой момент своих людей, – сказал Лисовец.

При этом эксперт моды отметил, что это приблизительная сумма, так как во время тотального локдауна не было других проектов.

В этот период я не мог заработать ни на проектах, ни на съёмках, ни салонным бизнесом, ни своим кафе, ни даже в Instagram, – сказал Лисовец.

Однако, по словам эксперта моды, он был рад карантину, потому что он впервые за 25 лет мог побыть наедине с собой и пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Кроме того, Лисовец поделился с порталом NEWS.ru, как родители-железнодорожники повлияли на его выбор стать парикмахером, а также оценил, как коронавирус отразится на моде.

Полное интервью с Лисовцом читайте по ссылке.