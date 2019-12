https://static.news.ru/photo/0e88f2b0-1eb1-11ea-b9cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: billieeilish/instagram.com

Известная певица Билли Айлиш рассказала о своём отношении к правилам и запретам. Она считает, что в наши дни нет ничего такого, что было бы категорически запрещено.

Мне повезло, поскольку я принадлежу поколению, которое может нарушать любые правила. Когда я думаю про музыкантов, которые выросли в то время, когда надо было выбрать только один жанр и выглядеть всегда одинаково... наверное, это было мучительно, — заявила Айлиш в интервью Billboard.

В 2019 году издание признало певицу «женщиной года».

По словам исполнительницы, она никогда не думала, что к ней будут относиться как к идолу. Она боялась, что люди не будут считать её интересной из-за того, что она девушка.

Как ранее писал NEWS.ru, стриминговая платформа Apple Music и сервис по поиску музыки Shazam назвали самые популярные песни 2019 года в России и в мире. Самым популярным альбомом стал When We All Fall Asleep, Where Do We Go? певицы Билли Айлиш.