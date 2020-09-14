Беременная любовница Тарзана рассказала об угрозах Королёвой

https://static.news.ru/photo/3d53f9ac-f681-11ea-83fd-fa163e074e61_660.jpg Тарзан и Наташа Королёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Скандал, который разгорелся в семье Наташи Королёвой и Сергея Глушко, известного как Тарзан, продолжает обрастать подробностями. Выяснилось, что певица начала угрожать беременной подруге своего мужа. Об этом рассказал адвокат девушки Вадим Лялин.

Она в стрессе, фактически скрывается и ни с кем не выходит на контакт. <...> Насколько мне известно, ей также поступают угрозы со стороны Наташи Королёвой. История может развиваться непредсказуемо, — отметил он в интервью KP.RU.

Ранее оба супруга сделали официальные заявления, предупредив СМИ об ответственности за распространение информации об их личной жизни. Как заявил адвокат, требования Королёвой и Тарзана «судом не будут восприняты», поскольку они публичные личности.

Потому что фото госпожи Королёвой и её мужа есть в открытом доступе — чтобы их запретить, надо удалить снимки из всего Интернета, а это даже чисто технически маловероятно, — подчеркнул юрист.

Адвокат предупредил, что если стороны конфликта подали заявление в правоохранительные органы, они также подпадают под закон об уголовном преследовании по статье «Заведомо ложный донос». Если окажется, что заявление о краже — это клевета, то звёзды будут привлечены к уголовной ответственности.

Поводом для публикаций в СМИ послужил скандал, в центре которого оказался муж Наташи Королёвой. Певица уехала в отпуск и оставила мужа одного, а когда вернулась, не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Позже, как сообщили СМИ, Тарзан сам признался, что приводил в отсутствие жены двух девиц, которые и обокрали знаменитость. Журналисты также предположили, что танцор, вероятнее всего, изменил жене.

Что из этого правда, а что ложь, Тарзан уточнять не стал, но заявил, что за последнее время опубликовано «огромное количество» ложной информации о нём и его семье. К тому же стриптизёр упрекнул СМИ в нарушении закона, писал NEWS.ru.