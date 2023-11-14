«Барыня ничего не поняла про Россию»: народ обратился к уехавшей Пугачевой

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Алла Пугачева

Пользователи Сети продолжают обсуждать обращение артистки Аллы Пугачевой к россиянам, опубликованное в Instagram (соцсеть запрещена в РФ). Певица призналась, что любит и жалеет российский народ, но подписчики ответили ей, что не нуждаются в сочувствии уехавшей из страны исполнительницы.

Что сказала Пугачева о россиянах

Пугачева адресовала свой пост людям, которые критикуют ее, ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и недавний визит артистки в Россию. Певица заявила, что «завистники и ненавистники» пытаются подорвать ее репутацию в глазах поклонников, но у них, считает она, ничего не получится.

«Я люблю его (народ. — NEWS.ru) и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью», — написала исполнительница.

Своих хейтеров Примадонна назвала «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников».

По мнению Пугачевой, она уже выполнила свою миссию и теперь ее «судьбой управляет вселенная». При этом артистка отметила, что ее «уставший голос» продолжает звучать даже с учетом того, что она «полвека, несмотря на болезни, бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы».

Как ответили Пугачевой в Госдуме

Депутат Государственной думы, член комитета по культуре Сергей Соловьев заявил, что высказывания Аллы Пугачевой в адрес оппонентов выглядят «смешной карикатурой образа страдалицы за правду, которая любит русский народ». По его словам, «позорный побег Примадонны из страны и ее критика защитников Отечества являются предательством и проявлением малодушия».

«Очередной пассаж и негативная критика своих оппонентов выглядят смешной карикатурой образа страдалицы за правду, любящей русский народ», — заявил депутат NEWS.ru.

Соловьев отметил, что Пугачева никогда не стеснялась в выражениях и порой допускала грубости в адрес людей. Он считает, что тексты песен артистки не соответствовали ее образу.

«Пугачева за всю свою личную жизнь и в творчестве была экстравагантная дама. Она не стеснялась выражений и в советское время, и по сей день отпускает в адрес людей грубости, а порой и нецензурную брань. Уровень ее культуры и образования, манера общения с людьми всегда удивляли и шокировали общественность. Тексты песен шли вразрез с восприятием ее образа», — прокомментировал парламентарий.

Он добавил, что те, кто по-настоящему любит родину и ее народ, всегда останутся со страной в трудный для нее момент. По его мнению, Пугачева сейчас обижается на справедливую оценку своих действий.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Алла Пугачева

Что заявили россияне, обращаясь к Пугачевой

Несмотря на то, что певица закрыла комментарии к своему посту, россияне уже несколько дней активно обсуждают ее обращение в Сети.

По мнению пользователя с ником Vova314, за многолетнюю творческую карьеру артиста «так и не смогла понять душу русского человека».

«Она говорит, что пела для нас, не жалея себя, а теперь плюет нам в лицо, называя завистниками, рабами и холопами. А она, значит, вся из себя такая свободная, при первой тревоге моментально сбежала за границу. Барыня, ты так ничего и не поняла про Россию и ее народ», — считает россиянин.

Бывшая поклонница певицы по имени Светлана призналась, что принципиально перестала слушать песни исполнительницы после ее отъезда из страны. «Я так любила „Айсберг“ и „Озеро надежды“, а теперь все, полное разочарование в человеке. Только презрение и жалость», — написала женщина.

Что известно об итогах последнего визита Пугачевой в Россию

Алла Пугачевой ненадолго вернулась в Россию в начале ноября. По данным SHOT, на следующий день после приезда в РФ Алла Пугачева поехала в Тверь в студию звукозаписи «Салам». Основатель компании Игорь Лалетин лично встретил Примадонну и записал с ней мини-альбом.

Лалетин и Пугачева поработали над тремя новыми композициями. С ними артистка собирается выступить на концертах за границей. Премьера может состояться в Дубае.

В Сети также появились снимки, сделанные в звукозаписывающей студии. По информации SHOT, исполнительница не хотела создавать треки в Москве, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимания.

Лалетин сообщил РИА Новости, что певица действительно записала три композиции для личного пользования.

«Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они не для релиза. Для своих», — заявил он.

Совладелец студии Михаил Саламов также подтверждал, что Пугачева была у них в гостях.

«Алла Борисовна действительно была у нас в музыкальной студии в Твери, где ранее она записывала свои песни. Однако о цели поездки я сказать не могу», — говорил он.

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