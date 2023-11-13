«Наплевать на нее»: Василий Ливанов об уехавшей Пугачевой Василий Ливанов заявил, что не сможет понять уехавшую из России Пугачеву

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Василий Ливанов

Народный артист РСФСР Василий Ливанов в разговоре с aif.ru заявил, что не сможет понять уехавшую из России певицу Аллу Пугачеву, потому что является русским человеком. Звезда фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» назвал сбежавших за границу коллег мусором и сообщил, что не хочет говорить о них.

Я не хочу даже разговаривать о Пугачевой. Мне абсолютно наплевать на нее. Для меня Пугачева и прочие сбежавшие артистишки — это не люди, это мусор! Мне Пугачеву никогда не понять. Я не понимаю, как можно было уехать из родной страны. Поэтому народ и разочарован в ней, — отметил актер.

Ливанов также отметил, что, несмотря на то, что много снимался за границей, а королева Великобритании наградила его орденом Британской империи за роль Шерлока Холмса, ему никогда не приходило в голову уехать из России.

Ранее Пугачева оставила обращение в адрес завистников, которые, по ее словам, пытаются оттолкнуть от нее поклонников. Певица заявила, что многомиллионная армия фанатов ее не предаст, несмотря на попытки обесценить ее творчество. Артистка сообщила о «бесполезных попытках» уничтожить ее личность. По ее словам, она давно не поет и свою миссию уже выполнила, оставив судьбу на волю вселенной.