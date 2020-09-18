Авербух рассказал, как Загитова справляется с ролью ведущей

https://static.news.ru/photo/b718ed16-fa54-11ea-8f14-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дебют фигуристки Алины Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода» продюсер этого шоу Илья Авербух оценил положительно. Он сказал, что Загитова — перфекционистка и предъявляет к себе максимальные требования во всех сферах.

Уже сложился стереотип, что Алина не любит давать интервью, немногословна, закрывается в себе. Но я вижу, что всё совсем не так. Она готова солировать, ей просто нужна поддержка, — рассказал «Спорт-Экспрессу» Авербух.

Он уточнил, что Загитовой как ведущей дали больше свободы. Ей помогают, подсказывают, проговаривают всё заранее, но когда было принято решение, чтобы вопросы ведущей не носили общий характер, «процесс сразу полетел».

Мы даём ей «скелет». Но Алина начала добавлять от себя. Если сначала она говорила, чтобы мы всё ей озвучивали, то во втором выпуске она начала спрашивать именно то, что волнует её, — добавил продюсер.

Как писал NEWS.ru, тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова в ближайшее время объявит о завершении спортивной карьеры. Специалист подчеркнул, что у фигуристки практически нет мотивации продолжать тренироваться. По его словам, Загитова выиграла все возможные титулы и теперь ей крайне сложно заставить себя учить четверные прыжки, чтобы противостоять 15-летним соперницам. Жулин отметил, что из-за участия в шоу «Ледниковый период» девушка будет тратить много времени, один день в неделю у неё точно будет выпадать.