Асмус заявила, что родила дочь и вышла за Харламова «для галочки»

https://static.news.ru/photo/cbe6fb0e-18de-11eb-b755-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Российская актриса Кристина Асмус ответила на вопрос поклонников о том, зачем она выходила замуж за юмориста Гарика Харламова и родила от него дочь. По её словам, это делалось «для галочки».

Кристина Асмус, которая продолжает болеть COVID-19 и находится на больничном дома, продолжила общаться с поклонниками при помощи ответов на вопросы в своих сториз в Instagram. Более недели назад она объявила о том, что каждый может задать ей вопрос и получить ответ при помощи новой возможности сервиса, которую она пробует впервые.

Извиняюсь, но замуж выходила и дочь родила для галочки? — спросил Асмус подписчик.

«Да, для синей галочки в инстаграм. Её нынче так тяжело получить», — иронично ответила актриса в своём сториз.

Напомним, поклонники Кристины Асмус всё ещё бурно обсуждают её развод с актёром и шоуменом Гариком Харламовым. Пара решила разойтись ещё летом, причём активно не афишировала своё расставание. Тем не менее с тех пор жизнь Асмус и Харламова по отдельности их поклонники изучают буквально под микроскопом.

Как сообщал NEWS.ru, в октябре Гарик Харламов рассказал, как принял решение развестись с актрисой и телеведущей Кристиной Асмус. По его словам, в какой-то момент приходит понимание, что «мы просто разные люди».

28 сентября Харламов заявил, что после развода с Кристиной Асмус у бывших супругов нет вражды друг к другу. Они заявляют, что в их разводе «никто не виноват», однако такой выбор они сделали ради благополучия дочери.

Харламов и Асмус до развода 22 июня 2020 года прожили в браке восемь лет, у них есть общая дочь Анастасия. Известно, что юридическая процедура развода пока продолжается, но оба супруга договорились в равной степени заботиться о дочери.