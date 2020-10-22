Харламов рассказал о причинах развода с Кристиной Асмус

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Российский юморист Гарик Харламов рассказал, как принял решение развестись с актрисой и телеведущей Кристиной Асмус. По его словам, в какой-то момент приходит понимание, что «мы просто разные люди».

Со временем чувства ослабевают, всё как-то уходит, — рассказал шоумен в беседе со стендапером Данилой Поперечным. Запись интервью опубликована на сайте YouTube.

Комик добавил, что жизнь звёздной пары осложнили разные интересы и мировоззрение.

Мы понимаем оба, что мы из вообще разных миров, — резюмировал Харламов.

Звёздная пара Харламов — Асмус распалась 22 июня 2020 года. До этого они прожили в браке восемь лет, у них есть общая дочь Анастасия. Известно, что юридическая процедура развода пока продолжается, но оба супруга договорились в равной степени заботиться о дочери, передаёт KP.RU.

В конце октября комик в ролике высмеял свою жену Кристину Асмус, с которой собирается разводиться. На кадрах Харламов изображает героя шоу «Харластяк», которому предлагают выбрать невесту. В заставке к видео говорится: «Мужчина, который этим летом стал одинок, найдёт свою любовь». После чего в кадре появляются невесты, которых комик сразу начинает отвергать. Как оказалось, одну девушку зовут Кристина, вторая — актриса, третья сообщает, что «скоро станет врачом, а пока — интерн». «Вы что издеваетесь что ли?», — не выдерживает «жених».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Харламов опубликовал в соцсети «мастер-класс на тему, как надо общаться с мошенниками». Именно так он подписал видео, размещённое в Instagram, в котором по громкой связи говорил с позвонившим ему телефонным самозванцем. Шоумен сначала делал вид, что не понимает значение слова «клавиатура», когда жулик попросил его набрать некий текст на смартфоне.