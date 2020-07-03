Артист «Аншлага» Николай Бандурин восстановил сгоревший дом

https://static.news.ru/photo/78f8bd0a-bd95-11ea-b950-fa163e074e61_660.jpg Николай Бандурин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Николай Бандурин восстановил коттедж после пожара, случившегося полтора года назад. Они с женой уже въехали в отремонтированный дом, но полностью его пока не восстановили и продолжают заниматься ремонтом.

Для того, чтоб возродить сгоревшее жильё ведущему «Смеяться разрешается» пришлось продать квартиру в Москве и поселиться в съёмной. Только так он смог накопить нужную для ремонта сумму, сообщает «Собеседник».

Работы в доме, на который деньги собирали всем миром, ещё предстоит сделать много.

Всё стоит, конечно, очень дорого. Нам пришлось учесть все ошибки, которые были сделаны в прошлом. Очень надеемся, что такое больше не повторится, — говорит юморист.

Артист признаётся, что ему и его жене нравится жить за городом. Пережитое несчастье ещё больше сплотило их. Супруги забыли пустяковые обиды, тем более, что жена в буквальном смысле слова спасла артиста.

Жена, рискуя собой, вбежала в комнату, чтобы разбудить меня. Сделай она это чуть позже, не выжил бы: как только я встал с постели — обрушился потолок... Я бы просто не выкарабкался. А Марина, хоть и загорелась сама — её волосы походили на факел, спасла меня, — делится подробностями пережитого несчастья юморист.

Вместе супруги уже 33 года. Артист не скрывает, что между ними бывали и ссоры — люди, которые уверяют, что можно такое время прожить без ссор, врут. Но время показало, что склоки возникают из мелочей, люди обижаются на «пыль. Главное в жизни — уметь прощать, считает Бандурин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нехватка концертов мешает звезде «Аншлага» и ведущему «Смеяться разрешается» Николаю Бандурину достроить дом. Артисту нужно ещё три миллиона рублей, чтобы достроить новое жильё.