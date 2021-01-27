Арсений Шульгин выложил трогательное видео с маленькой дочерью

https://static.news.ru/photo/f3866958-6094-11eb-9ff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин выложил в социальной сети очень трогательное видео с участием своей маленькой дочери Селин.

Так, наследник певицы умилился картине, которую увидел глубокой ночью. Сейчас молодой отец привыкает мало спать, чтобы окружать вниманием свою малышку.

arseniy_shulgin/Instagram.com

В социальной сети Шульгин продемонстрировал поклонникам, как его жена Лиана кормит ребёнка. При этом малышка лежала с ними в постели. Она была облачена в кремовые ползунки и вязаные белые носочки. Девочка причмокивала, что умилило Арсения.

Молодой батя, — написал Шульгин в Instagram.

Стоит отметить, что поклонники похвалили сына Валерии за чуткость. По словам Шульгина, он хочет завести ещё несколько детей.

Ранее NEWS.ru писал, что сын Валерии Арсений Шульгин впервые вышел вместе с женой в свет после рождения дочери. Пара побывала в итальянском ресторане и сходила в кино.

Оказалось, что жена Арсения Лиана уже полгода не была в кинотеатре и соскучилась по этому развлечению.