Арсений Шульгин выложил трогательное видео с маленькой дочерью

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин выложил в социальной сети очень трогательное видео с участием своей маленькой дочери Селин.
Так, наследник певицы умилился картине, которую увидел глубокой ночью. Сейчас молодой отец привыкает мало спать, чтобы окружать вниманием свою малышку.
arseniy_shulgin/Instagram.com
В социальной сети Шульгин продемонстрировал поклонникам, как его жена Лиана кормит ребёнка. При этом малышка лежала с ними в постели. Она была облачена в кремовые ползунки и вязаные белые носочки. Девочка причмокивала, что умилило Арсения.