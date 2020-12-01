Ани Лорак запечатлелась в песочном пальто-халате

Украинская певица Ани Лорак порадовала подписчиков новым роликом, на котором светская львица запечатлелась в песочном пальто-халате.
Так, на кадрах артистка
Известно, что Лорак всегда отдавала предпочтение пальто и пуховикам. Стоит отметить, что в свои 42 года светская львица выглядит невероятно молодо и стильно. Знаменитость всегда выбирает модные и трендовые наряды, а в её гардеробе присутствует множество изделий из экокожи.
Ранее NEWS.ru писал, что Ани Лорак выпустила клип на новую песню «Страдаем и любим». Всего за семь часов выложенный на YouTube-канале ролик набрал 34 тысячи просмотров. Но не все отзывы были положительными.
В комментариях к видео многие возмущались отсутствием смысла в песне и просили Лорак вернуться к прежнему образу.