Ани Лорак запечатлелась в песочном пальто-халате

https://static.news.ru/photo/22c12a8a-33d8-11eb-8081-fa163e074e61_660.jpg Ани Лорак Фото: anilorak/instagram.com

Украинская певица Ани Лорак порадовала подписчиков новым роликом, на котором светская львица запечатлелась в песочном пальто-халате.

Так, на кадрах артистка позировала , находясь в автомобиле. Пояс на талии эффектно подчеркнул хрупкость фигуры Лорак и сделал аутфит звезды более собранным.

Известно, что Лорак всегда отдавала предпочтение пальто и пуховикам. Стоит отметить, что в свои 42 года светская львица выглядит невероятно молодо и стильно. Знаменитость всегда выбирает модные и трендовые наряды, а в её гардеробе присутствует множество изделий из экокожи.

Ранее NEWS.ru писал, что Ани Лорак выпустила клип на новую песню «Страдаем и любим». Всего за семь часов выложенный на YouTube-канале ролик набрал 34 тысячи просмотров. Но не все отзывы были положительными.

В комментариях к видео многие возмущались отсутствием смысла в песне и просили Лорак вернуться к прежнему образу.