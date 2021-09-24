Ангелина Вовк рассказала, почему рассталась с молодым возлюбленным

Ангелина Вовк рассказала, почему передумала выходить замуж за молодого возлюбленного Михаила Куницына. Несколько лет они состояли в отношениях и уже собирались в ЗАГС, но ведущая передумала, рассказала Вовк в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Бывший избранник сильно разочаровал телеведущую.

Он вызывал во мне эмоции, но время показало, что за него не то что замуж, а с ним общаться нельзя! Там бездна качеств, которые я в людях не приемлю, — пояснила Вовк.

Сейчас 79-летняя ведущая свободна, причём она продолжает пользоваться популярностью у мужчин, несмотря на возраст. Но в третий раз замуж она не собирается.

Дружу с ними, просто общаемся. А женщины дружить не умеют, — отметила Вовк.

Первым супругом Ангелины Вовк был диктор Геннадий Чертов, с которым она прожила 16 лет. Вторым — художник Индржих Герц, с которым телеведущая состояла в браке 13 лет. Несколько лет назад второй супруг Вовк умер от тяжёлой болезни.

Я не забыла с Индржихом развестись, просто не стала. Он знал, что болеет, оставалось ему немного. Он мне даже сказал: «Встретимся на небесах». По идее, я его наследница, но не стала предъявлять права на имущество. Не хотелось влезать, делить что-то. Не знаю, кому это всё осталось, — откровенно рассказала Вовк.

Ранее Ангелина Вовк пожаловалась на нехватку пенсии в эфире программы «Секрет на миллион». Вовк получает 47 тысяч рублей, на них невозможно путешествовать.