Алсу рассказала, каким растёт сын, которого она скрывает от публики

https://static.news.ru/photo/de1f47a8-0ba6-11eb-b74d-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Самый младший ребёнок в семье певицы Алсу — четырёхлетний сын Рафаэль больше всего любит машинки и мультики, но при этом уже радует родителей первыми проявлениями талантов. Об этом рассказала сама артистка, которая, впрочем, не спешит делать ребёнка публичным.

До сих пор мальчика никто не видел.

По словам Алсу, как и его старшие сёстры Микелла и Сафина, Рафаэль тоже «музыкальный». Впрочем, певица не склонна считать это некой генетической предрасположенностью. Она считает, что на интересы ребёнка оказывает влияние семья.

Когда дети растут в атмосфере, где постоянно звучит музыка, хочешь — не хочешь, станешь музыкальным. Ему нравится играть на пианино, я его научила гамме. У сына прекрасный слух, он попадает во все ноты, — цитирует Алсу StarHit.

Она пока не отдала малыша в детский сад, однако планирует это сделать после того, как закончится пандемия коронавируса. При этом его хотят отдать в обычное учреждение, «где всего понемножку». Мальчик уже умеет читать по слогам. До того, как был введён режим ограничений, родители водили его в различные развивающие центры, пробовали разные курсы.

Глядя на старших сестёр, которые в совершенстве знают английский и иногда общаются на нём между собой, Рафаэль тоже проявляет тягу у языкам. Певица уверена, что «с этим точно проблем не будет».

В свою очередь 12-летняя Микелла много времени посвящает занятиям музыкой, сейчас вместе с мамой она записывает на студии альбом. Сафина же в прошлом году с красным дипломом закончила музыкальную школу. Однако становиться артисткой 14-летняя девочка не планирует. Она больше тяготеет к науке и медицине.

Воспитанием сына и дочерей в основном занимается Алсу. Но и её супруг, бизнесмен Ян Абрамов, тоже находит время на детей. При этом, по словам певицы, он «любит с сыном посидеть за фортепиано, включает ему разные произведения».

Ранее, как писал NEWS.ru, Алсу обнародовала в Instagram фотографию с Рафаэлем, сделанную во время морской прогулки. Она не стала показывать его лицо, зато поделилась радостями и тревогами материнской любви.