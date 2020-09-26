«Ответ на главный вопрос»: Алсу рассказала о буднях материнства

https://static.news.ru/photo/fdd9dd88-00e3-11eb-90bc-fa163e074e61_660.jpg Алсу Фото: alsou_a/instagram.com

Певица Алсу рассказала поклонникам о радостях и тревогах материнской любви. Она обнародовала в Instagram фотографию с четырёхлетним сыном Рафаэлем, сделанную во время морской прогулки.

На снимке угадывается, как ветер развевает волосы артистки, а малыш, сидящий у неё на руках, пытается играть с ними. При этом по лицу артистки видно, с какой искренней любовью она глядит на ребёнка.

Словами не описать это вселенское чувство материнской, необъятной любви. Когда ударился он, а больно тебе. Когда смеётся и радуется он, а тебя переполняет безмерное счастье и хочется остановить это мгновение. Тогда и появляется ответ на главный вопрос... Я нашла его именно в своих детях, — поделилась сокровенным певица.

Поклонники Алсу в ответ озвучили свои соображения на этот счёт. Некоторые отметили, что, к сожалению, такая гармония бывает не во всех семьях. Многие высказали убеждение, что материнская любовь бесконечна и безгранична.

Фотографию подписчики назвали тёплой и светлой. Были среди прочего и просьбы показать «всю семью в полном составе».

Помимо Рафаэля у певицы есть две дочери — четырнадцатилетняя Сафина и двенадцатилетняя Микелла. Последняя, помимо уже имеющегося вокального опыта на сцене, решила попробовать себя и в качестве телеведущей. Как писал NEWS.ru, в рубрике «Муз-Ток» в передаче «Спокойной ночи, малыши!» Микелла рассказывает интересные факты о музыке и истории успеха артистов.