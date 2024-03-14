«Алла так себя ведет из-за Галкина»: Болдин о Пугачевой, Орбакайте и SHAMAN

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

В 1970-х и 1980-х Евгений Болдин был главным администратором «Союзконцерта», согласовывал и организовывал концерты всех артистов СССР. Он также возглавлял музыкальный коллектив Аллы Пугачевой и был ее мужем восемь лет. Именно Болдин устроил первые гастроли певицы за границу и выпустил пластинки для зарубежной публики. Чем советская эстрада отличалась от шоу-бизнеса, каковы последствия «голой» вечеринки и простят ли Пугачеву — в эксклюзивном интервью Болдина NEWS.ru.

«За каждой поездкой Пугачевой следили»

— Евгений Борисович, давайте начнем с темы шоу-бизнеса 1970-х. Каким он был в СССР?

— В 1970-х не было такого понятия, как шоу-бизнес. За культурное направление отвечали государственные структуры — Госконцерт, Союзконцерт, Росконцерт и так далее. Артисты получали так называемые концертные ставки. Допустим, пять рублей 50 копеек за один сольник. Количество концертов умножалось на ставку — получалась зарплата. Больше 120 рублей в месяц, к примеру, получить было нельзя. Точнее, запрещалось работать больше концертов, чем ты отработал по ставке. У народных артистов были повышенные: допустим, не 120 рублей, а 140.

Алла Борисовна Пугачева получала семь рублей 50 копеек за сольный концерт. При этом билет, я помню, в Тбилиси в десятитысячном зале стадиона стоил с рук 10 рублей. Доход от концерта шел государству. Другие люди зарабатывали, а она не могла. Потому что за каждой ее поездкой следили. Мы приезжали в город на гастроли, а там уже за две недели до концерта сидели представители Контрольно-ревизионного управления (КРУ), Министерства финансов, Народный контроль, ОБХСС, Прокуратура, Следственное управление.

Если это были военные концерты, то еще военная прокуратура. И везде искали: а где же она зарабатывает, почему поехала в этот город, а не в другой? Значит, здесь кто-то дал ей заработать на пять рублей больше.

— А какой в этом был смысл?

— Это социализм. Все равны, все поровну, понимаешь?

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Алла Пугачева

«Вайкуле очень хорошо зарабатывала в СССР»

— То есть, когда Лайма говорит, будто она кормила весь Советский Союз, она не лжет?

— Это все глупости, чушь полная. Я очень хорошо знаю Лайму. Мы дружили, я был одним из тех людей, кто способствовал ее переезду из Латвии в Москву. Я же перевез сюда трио Бориса Моисеева «Экспрессия» и Аллу Духову с ансамблем из Латвии.

Что значит «Лайма кормила»? Во-первых, она стала активно работать ближе к 1990-м. Тогда уже артисты получали приличные зарплаты, не по ставке, а столько, на сколько они договорились по контракту. Она хорошие деньги здесь зарабатывала.

Они — артисты, в том числе из республик — в Москве становились героями и звездами, зарабатывали огромные деньги, их здесь уважали, любили, на руках носили. И говорить после этого такие гадости просто неприлично. Я знаю всю подноготную, мне невозможно это слышать.

Вот конкретно Пугачева приносила нашей стране большие деньги. Потому что мы выезжали за границу. Я же был директором ее коллектива 16 лет, весь самый золотой период ее творчества, с 1978-го по 1994-й. Мы выезжали за границу по три-четыре месяца в году, оттуда я вез пачками доллары в страну и сдавал в Госконцерт. А Алла получала $15 в сутки. Для вашего понимания: чашка кофе в капстранах стоила $5. То есть суточных хватало на три чашки.

Фото: Anton Mukhametchin/Global Look Press Лайма Вайкуле

«Могли всем платить хорошие деньги»

— В чем отличие 1970-х от конца 1980-х?

— После прихода Горбачева мы с Театром песни были единственными, кто получил разрешение платить не по ставкам, а по коэффициенту трудового участия (КТУ). После гастролей мы создавали комиссию из разных направлений (творческих, художественных, технических), садились и решали, кто чего получит.

Наконец могли платить хорошие деньги всем участникам коллектива. С 1988 года так получилось, что вся советская эстрада стала работать через меня и Театр песни. Потому что у нас имелось это разрешение — на распределение доходов по КТУ. И до 1993 года все артисты работали через меня. Вот этими руками я практически целиком перевел советскую эстраду в понятие шоу-бизнеса.

Потом всем уже разрешили заключать контракты самим. Все артисты сразу обзавелись директорами или администраторами, как говорят сейчас, менеджерами. Напрямую по телефону договариваются [с представителями заказчика по сумме]. Вот это уже капитализм — шоу-бизнес, который начался в нашей стране примерно с 1992 года.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Евгений Болдин

Какие песни были запрещены в СССР

— Вы состояли в художественном совете Министерства культуры СССР. Как все было в нем устроено?

— Артистам надо было обязательно пройти худсовет: чтобы он дал разрешение на исполнение их программы. В нем сидели преимущественно старички и старушки, большевики — молодых почти не было — мы с ними спорили, так как они все запрещали. Но мы с Аллой Борисовной пробили «Машину времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иноагентом).

Потом очень смешно вышло с Жанной Агузаровой. Был концерт, посвященный землетрясению в Армении в 1986-м, который шел шесть часов. Агузарова там очутилась со своим коллективом. А она была категорически запрещена, так как выглядела экстравагантной, необычной, манерной, не советской. Тогда не смотрели на голос: красятся не так, волосы зеленые или красные, сережки в ушах или в носу, значит, «не советская».

Помню, идет репетиция, приехала комиссия Министерства культуры — и поет Агузарова. Алла говорит: «Иди с ними разбирайся, а я пойду работать, не хочу их даже видеть». Хорошо, я пошел. Ну, я их всех знал. Они знали, что мы с Аллой уже были сильными и спорить с нами было сложно.

Все из комиссии начали кричать, что не надо ни в коем случае [пускать в эфир] Агузарову. А она в это время поет на репетиции, так совпало. Я говорю: «Видите, как хорошо поет, — и она будет петь». И Жанна выступила.

Скажу больше: песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко в начале 1970-х была запрещена. С формулировкой, что нельзя петь про войну столь «жизнерадостно». Потом разрешили. Песня Аллы Борисовны «Все могут короли» была запрещенной. В ней усмотрели намек на ЦК КПСС: как это «все могут короли»?! По сути, это ж нас критикуют, категорически нельзя!

В 1978-м председатель Гостелерадио Сергей Лапин вызвал Аллу и предложил ей поехать в Сопот на международный музыкальный фестиваль. Мы до этого несколько лет не побеждали, а надо было победить.

Лапин говорит Алле: поезжай, ты должна привезти нам Гран-при. Пугачева ответила: «Поеду с одним условием: вы не будете спрашивать меня, что я планирую там исполнять». Он согласился. Она исполнила как раз «Все могут короли» в Сопоте, взяла Гран-при. И только после этого песню разрешили у нас в СССР.

Фото: Владимира Яцина /ТАСС Жанна Агузарова

«Сейчас много непотребщины на телевидении»

— В 1990-х худсоветы были упразднены. Это пошло на пользу музыкальной индустрии?

— Стали «из подъездов вылезать с гитарами» на сцену в 90-е. Эта возможность — выйти любому на сцену — испортила качество очень сильно. Сейчас стало более регулироваться системой: телевидение взяло на себя ответственность, по сути, худсоветов. «Фактор А», «Голос», «Две звезды», «Ну-ка, все вместе!» и другие аналогичные — много программ, где собирают талантливых исполнителей. Уже не комиссия Минкульта оценивает, а жюри, состоящее из авторитетных профессионалов. Тоже худсовет по большому счету, только капиталистического плана.

Кроме того, появилась возможность через интернет пробиваться самим. Стас Михайлов, допустим, ресторанный певец, пробился через интернет. И ряд других исполнителей. Есть возможности пробиться у хорошего артиста.

Вот только много «непотребщины» было, до недавнего времени. К счастью, после «голой» вечеринки приструнили и их. Хотя ведь талантливые ребята, но крыша поехала: денег много, не знают, как их тратить. Лучше бы, по примеру коллег, давали за каждый подбитый Leopard в зоне СВО миллион рублей.

«Киркоров переоделся в костюм и поехал в Донецк»

— Полагаете, что «голая» вечеринка стала хорошим уроком для деятелей российского шоу-бизнеса?

— Да. Киркоров переоделся в костюм, поехал в Донецк петь с народом песни. Почему раньше он не мог это сделать? Никто не подсказал, а сам не догадался.

Кстати, я ведь чувствовал: что-то произойдет. Вот буквально за месяц до этой вечеринки. Не может быть такого контраста: там в зоне СВО люди страдают, гибнут, а здесь некоторые деятели шоу-бизнеса как жили, так и продолжили. Им казалось, все должны радоваться тому, как они шикуют. Это большая ошибка их разума. А теперь их поставили на место. Они извинились, поплакали. Наверняка поняли, что так нельзя. Стали оценивать по-другому окружающую действительность и себя в ней. Это очень важно. Так что вечеринка принесла большую пользу: очищение в стране происходит, во всех смыслах этого слова.

— Думаете, артисты были искренними в своих покаяниях?

— Они искренние. Потому что работают на сцене искренне, по-другому не бывает.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

«У Аллы Пугачевой было чутье»

— Сейчас легче стать звездой, чем в СССР, благодаря программам, которые вы перечислили?

— Тогда были одни проблемы, сейчас другие. Но тогда были продюсеры, которые находили хороших исполнителей и пробивали, искали деньги, платили за ротацию по телевидению и на радио.

Я был одним из организаторов концертных программ «Рождественские встречи». Мы всегда находили новых интересных исполнителей, которым давали возможность выступить. Передачу смотрела вся страна: достаточно было один раз показать артиста, если понравился, то он на следующий день — звезда.

К примеру, так случилось с группой «Любэ». Алла надела на них тельняшки, и они вышли. Вот так попали — по образу и песне «Атас». У Аллы, конечно, было чутье, что вот этот артист будет интересен публике. А дальше на все была воля случая и везение.

— Куда движется российский шоу-бизнес, на ваш взгляд?

— Он не движется, а стоит на месте. Мы прожили все эти периоды: влияние американской музыки, рэп, танцы на голове, с зелеными волосами и с кольцами в носу и ушах... Влияние Запада было сильным, все хотели стать американцами. А сейчас, наоборот: поют на русском языке, редко, но появляются хорошие мелодии и артисты. Большая проблема в мире — в 1990-х закончилось музыкальное развитие.

Был «Битлз», Элвис Пресли, много разных рок-н-рольных групп, английских, американских попсовых певиц... Моя компания SAV Entertainment привозила в Россию мировых звезд, с 1995 года по 2000-й я привез 64 зарубежных артиста.

Кстати, на Западе звезды — люди очень высокой культуры, у них нет вообще этих «голых» вечеринок, все по-другому. Уитни Хьюстон, Элтон Джон, Стинг, Брайан Адамс классные ребята, все рок-н-рольные — тоже.

— У нас в России есть похожие артисты?

— Коля Басков и Сережа Лазарев талантливые. Вот такого уже западного уровня, о котором я говорю, приличные люди, умеющие себя правильно вести и выступать с хорошим репертуаром.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости Алла Пугачева

«SHAMAN нашел свое амплуа»

— Кого бы вы сейчас назвали артистом номер один в России?

— Мне очень нравится Полина Гагарина — голос красивый и мощный. Худенькая и такой голосище, ведет себя культурно, не вызывающе. Панайотов хорошо поет.

— А SHAMAN, например?

— SHAMAN тоже мне нравится. Он нашел свое амплуа — я русский и за русских. Это сегодня в тему дня, нужно стране. Он не только хороший певец, но еще и социальный герой, с песнями выступил как раз в защиту нашей страны и в поддержку российского народа. Социальное явление имеет большое значение в репертуаре каждого певца. Почему песня становится популярной? Потому что она цепляет текстом, музыкой, образами, которые создает. Вот он все понял и попал в струю.

— Многие артисты даже не здороваются с SHAMAN на сборных концертах...

— Это зависть, ничего больше.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

«Алла Пугачева была бы в России, если б не Галкин»

— Недавно стали отменять концерты Кристины Орбакайте. Как вы думаете, почему?

— «Попала под колесо» — в ситуацию, когда «лес рубят — щепки летят». Людям в России стало очень неприятно, что некоторые артисты живут в Америке, а сюда ездят деньги зарабатывать, кое-кто говорит гадости про Россию и СВО. Кристина слова плохого не сказала. Она молчит. Я ее хорошо знаю, воспитывал ее с семилетнего возраста. Она хорошая девочка. К слову, и Алла Борисовна никогда не проявила бы себя так и была бы в России, если бы не Галкин. Все понимают, что только из-за него она так себя ведет. Это касается всех ее скандальных высказываний, в том числе и последних.

И Кристина подпала под эту ситуацию. Зрители рассудили: мол, ты «американка» — получи, не хотим твоих концертов. Общая реакция людей, у которых, например, близкие воюют на фронте.

Я думаю, через год-полтора Кристина начнет работать. Она же не уезжала из России навсегда. Она наш человек, патриотка. И Алла патриотка. Сколько за границей, когда мы ездили, она выдержала, сколько несли гадостей там про нашу страну, она всех злопыхателей отбривала. Она всегда была патриоткой. Сейчас ей надо остановиться и ничего больше не говорить о нашей стране.

— Ее слова про «холопов и рабов» многих в России расстроили.

— Нельзя так про народ говорить. Но это не ее слова, а Галкина.

— Но произнесла же Алла Борисовна.

— Конечно, ей надо было молчать. Но не будем об этом. Я думаю, Алла вернется.

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва» Алла Пугачева и Максим Галкин

«Пугачеву со временем простят»

— Думаете, люди простят тех, кто уехал?

— Аллу Борисовну простят. Со временем простят. Многих — нет. Галкина, Меладзе не простят. Телевизионных деятелей, которые убежали, тоже.

— Как будет дальше развиваться шоу-бизнес?

— То, что сейчас происходит, будет продолжаться долго, с появлением таких знаковых артистов, как SHAMAN. В песенном плане мы уже достигли высокого уровня. Думаю, за пять или 10 лет ничего не изменится. Просто будут появляться редко, но метко новые исполнители. И прежние будут выступать.

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