Опубликован список звезд, поддержавших Пугачеву в конфликте с Михайловым Лазарева и Слепаков поддержали Пугачеву в конфликте с Михайловым

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

NEWS.ru составил список звезд, которые поддержали народную артистку СССР Аллу Пугачеву в конфликте с певцом Стасом Михайловым. В частности, на сторону Примадонны встали телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Свою поддержку Пугачевой также выразили актеры Иван Новиков и Максим Виторган, певица Лайма Вайкуле, украинский клипмейкер Алан Бадоев и сын Софии Ротару Руслан Евдокименко. Продюсер исполнительницы Светланы Лободы Нателла Крапивина иронично высказалась о реакции Михайлова на слова Пугачевой.

Алла Борисовна, Стасик побледнел, — написала Крапивина под видео Примадонны.

Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что Пугачева является легендарной певицей и одним из символов России, поэтому заслужила право выражать свое мнение. При этом, по словам юриста, высказывания Пугачевой были несколько эмоциональны.

Ранее Пугачева публично высмеяла слова Михайлова за его слова, что уехавшие из России артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». Певица пошутила, что встала бы на колени, но не может этого сделать в силу возраста. По словам Примадонны, покинувшие страну звезды являются «нормальными людьми» и не собираются возвращаться на родину. Пугачева также посоветовала Михайлову «зарабатывать, пока может».