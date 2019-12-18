Актёр Алексей Панин стал фигурантом очередного для себя скандала, устроив конфликт с таксистом в Санкт-Петербурге.
О происшествии
Финал конфликта, происходивший в помещении, был снят на видео очевидцем. Актёр в крайне грубой форме угрожал водителю физической расправой. Среди прочего, Панин пригрозил так ударить таксиста, «что в полиции не помогут».
Актёр отказался давать комментарии по инциденту, сославшись на плохое самочувствие. В социальных сетях Панин писал, что приехал в Северную столицу для участия в съёмках шоу «На игле».
Ранее в декабре Алексей Панин устроил скандал в самолёте, сообщал NEWS.ru. 42-летний актёр громко ругался со своей спутницей с использованием нецензурной лексики и угрожал развернуть воздушное судно в Турцию.
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