https://static.news.ru/photo/b0085ea0-2195-11ea-b2ec-fa163e074e61_660.jpg Алексей Панин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр Алексей Панин стал фигурантом очередного для себя скандала, устроив конфликт с таксистом в Санкт-Петербурге.

О происшествии стало известно «Фонтанке». 32-летний таксист обратился с заявлением в полицию 18 октября. Мужчина рассказал, что подвозил Панина на Mercedes E200. У дома 15 на улице Гончарной актёр якобы схватился за рычаг переключения передач и оторвал его.

Финал конфликта, происходивший в помещении, был снят на видео очевидцем. Актёр в крайне грубой форме угрожал водителю физической расправой. Среди прочего, Панин пригрозил так ударить таксиста, «что в полиции не помогут».

Актёр отказался давать комментарии по инциденту, сославшись на плохое самочувствие. В социальных сетях Панин писал, что приехал в Северную столицу для участия в съёмках шоу «На игле».

Ранее в декабре Алексей Панин устроил скандал в самолёте, сообщал NEWS.ru. 42-летний актёр громко ругался со своей спутницей с использованием нецензурной лексики и угрожал развернуть воздушное судно в Турцию.