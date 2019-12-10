https://static.news.ru/photo/bbb46ec8-1b56-11ea-9cd3-fa163e074e61_660.jpg Алексей Панин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актёр Алексей Панин, который славится эпатажным поведением, снова попал в скандальную ситуацию.

42-летний артист начал агрессивно себя вести в салоне самолёта на глазах у пассажиров. Панин начал ругаться на спутницу с использованием нецензурной лексики, также он угрожал развернуть воздушное судно.

Никуда я с тобой больше не полечу. Я сейчас этот самолёт в Турцию заверну, — возмущался актёр.

Видео с эпатажным поведением артиста, которое было снято одним из пассажиров, опубликовал Life.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, парламентарий Виталий Милонов считает, что нужно начать уголовное преследование актёра Алексея Панина после того, как он привязал свою дочь Анну к батарее из-за беспорядка в квартире.