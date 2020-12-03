Александр Васильев рассказал, как модно и красиво одеться за 5 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/84f18aa6-3603-11eb-9bf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Историк моды и почётный член Российской академии художеств Александр Васильев считает, что если у человека есть вкус, то модно одеться он может и в магазине секонд-хенд.

Он утверждает, что в магазине подержанных вещей можно найти много хороших и достойных нарядов.

Сейчас кто-то скажет: «Ха, Васильев — нахал! Сидит в твидовом пиджаке, а нас призывает рыться в секонд-хенде». Поймите, это вопрос очень личный. Вы готовы одеться на 5 тысяч рублей или не готовы? — спросил Васильев в эфире «Радио 1».

По мнению ведущего шоу «Модный приговор», есть люди, которые стыдятся, что их пальто стоит 1,5 тысячи рублей, а у подруги 25 тысяч, 150 тысяч или даже миллион. Появляется «совершенно мещанская категория — вы стесняетесь цены на вашу одежду, что мне лично в голову никогда бы не пришло», отметил он.

Васильев считает, что выглядеть на миллион вне зависимости от благосостояния поможет правильная походка, прямая спина и улыбка. Также важно следить за причёской, состоянием кожи, волос и ногтей.

Подумайте об этом! По многим деталям можно многое узнать. Я вам скажу, по каким: по состоянию сумки и обуви. Нужно последить за этим. Вообще все кожаные изделия или изделия под кожу очень быстро стареют и выходят из моды. Посмотрите, чтобы их форма соответствовала современности, — дал рекомендации историк моды.

Ранее Александр Васильев представил платье, которое «сделает» талию, даже если её нет у хозяйки вещи. В один момент изменить свою фигуру в лучшую сторону поможет платье с завышенной талией. Особенно хорошо оно будет смотреться на пышных дамах, писал NEWS.ru.