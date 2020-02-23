https://static.news.ru/photo/312b1052-5618-11ea-a456-fa163e074e61_660.jpg Фото: marshalsinger/instagram.com

Музыкант Александр Маршал во время разговора с журналистами рассказал о своём отношении к творчеству певиц Ольги Бузовой и Светланы Лободы. По словам бывшего солиста рок-группы «Парк Горького», он такую музыку не слушает.

Несмотря на это, Маршал воздержался от критики творчества исполнительниц. Он заявил, что рост их популярности невозможно остановить, ведь «молодёжи нравится».

Представитель СМИ во время беседы с Маршалом вспомнил высказывание композитора и музыканта Юрия Антонова. Тот сказал, что в Советском Союзе «Бузовой и Лободе дали бы по 15 суток ареста».

Маршал решил не быть настолько категоричным. Он предложил вспомнить опыт легендарных музыкантов, слава которых также была достаточно скандальна.

Поймите, когда появились «Битлз» и девчонки рвали на себе волосы, пуританская Америка тоже была возмущена. И Элвис Пресли получал по соплям, все получали. Но это невозможно остановить, молодёжи нравится. Сейчас, конечно, стало свободнее, — цитирует «КП» экс-участника «Парка Горького».

Как писал NEWS.ru ранее, российский композитор Игорь Крутой прокомментировал ситуацию с выбором участника на международном песенном конкурсе «Евровидение». Он заявил, что сам сделал бы выбор в сторону певца Тимы Белорусских. Он отметил, что ему также симпатичны предложенные Ольга Бузова, Федук и ZIVERT. При этом Крутой подчеркнул, что не хочет влезать в этот процесс и просто высказывает мнение.