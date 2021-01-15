Александр Гудков признался в ненависти к звезде Stand Up Щербакову

https://static.news.ru/photo/68b5e1e0-5758-11eb-a47b-fa163e074e61_660.jpg Александр Гудков Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Шоумен Александр Гудков рассказал о том, что долгое время он крайне негативно относился к звезде Stand Up Алексею Щербакову.

По его словам, он терпеть не мог этого комика и отказывался сниматься в шоу из-за его присутствия. Одно время Гудков старался специально заставить себя полюбить Щербакова, но из этого ничего не вышло.

Шоумен во время шоу «Что было дальше» вспомнил, что в психологии есть такое понятие, как идиосинкразия, когда человек что-то сильно не любит, но никак на это не может повлиять. При личной встрече с Щербаковым Гудков рассказал о неприязни. Он сообщил, что каждый раз, когда комик начинает говорить, он выключает шоу.

Однако артист смог взглянуть на своего коллегу с другой стороны. Это случилось на площадке музыкального шоу, где они выступили напарниками. По словам Гудкова, теперь ему некого ненавидеть.

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