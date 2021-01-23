Актриса сериала «СашаТаня» почти родила сына в такси

https://static.news.ru/photo/612be70a-5cb5-11eb-ae47-fa163e074e61_660.jpg Фото: alilanina/instagram.com

Актриса Алина Ланина, известная по роли в сериале «СашаТаня», на своей официальной странице в социальной сети поделилась подробностями появления на свет своего сына. Оказалось, что девушка чуть не родила мальчика в такси.

По словам Ланиной, схватки у неё начались в машине по дороге в больницу. Данный факт привёл таксиста в замешательство. Водитель так сильно переволновался, что перепутал маршрут до медицинского учреждения.

Таксист был с мокрой от испарины кепкой. Ни он, ни кепка не ожидали, что воскресным утром из центра повезут не гламурную молодёжь из бара, а активно рожающую дамочку в роддом. Не самый близкий, — написала звезда сериала в Instagram.

Ланина добавила, что вскоре им удалось доехать до клиники и её передали в руки акушерам. Мальчик родился через 40 минут. Ребёнка назвали Львом. Роды прошли естественно и безболезненно.

Как ранее передавал NEWS.ru, певица Кети Топурия родила второго ребёнка, сообщил источник в окружении артистки.

Роды 34-летней звезды прошли в одном из лучших столичных роддомов. У Топурии родился сын, сейчас и мама, и малыш чувствуют себя хорошо.