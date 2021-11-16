Актриса рассказала, как не узнала пропавшую Светличную в электричке

Актриса «Театра.doc» Марина Клещёва рассказала Sobesednik.ru, что видела актрису Светлану Светличную в электричке Москва — Серпухов в дни её пропажи. Артистка заверила, что узнала звезду «Бриллиантовой руки» только дома, когда увидела лицо актрисы в телевизоре.

Примерно в семь часов вечера я включила телевизор и увидела лицо Светличной. Вот тогда я и поняла, что в электричке была именно она. Только шляпка на ней была другая. Невозможно спутать эти глаза, морщинки и изящные стрелки на веках, — вспомнила Клещёва.

По рассказу актрисы, она села на электричку из Москвы в Серпухов со своей собакой Давидом и спустя небольшое количество времени после отправления по вагону прошлась актриса Светличная. Клещёва вспомнила, что звезда «Бриллиантовой руки» появилась в чёрном, облегающем фигуру пальто и с несколькими сумками в руках, при этом на голову артистка надела широкополую шляпу, отороченную голубым мехом.

Проходя мимо, она заметила собачку у меня на коленях. Улыбнулась, кивнула в знак приветствия головой и прошествовала дальше. Конечно, она улыбнулась не мне, а Давиду. Мы с соседкой напротив переглянулись. Очень странно смотрелась женщина в таком наряде, да еще и в электричке Москва — Серпухов, — резюмировала Клещёва.

Ранее сын Светланы Светличной, которая была найдена полицией на съёмках телешоу после нескольких дней поисков, рассказал, как предлагал матери обследоваться у психиатра.