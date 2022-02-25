Актриса Лукьяненко объяснила, почему решила сниматься в кино

Актриса Вероника Лукьяненко призналась, что первым её опытом в кино была небольшая эпизодическая роль в семь лет. В беседе с argumenti.ru она отметила, что приняла решение стать актрисой после того, как увидела, как режиссёр работает с опытными артистами.

Через полгода нам позвонили и попросили приехать на досъёмку проекта, потому что не сняли мой крупный план. А у меня там всего одна фразочка, как я уже говорила. Но именно после того, как я отснялась в своём эпизоде и увидела, как режиссёр работает со взрослыми артистами, поняла, что я обязательно стану актрисой, — вспомнила Лукьяненко.

При этом она призналась, что изначально ей не понравилось сниматься в кино, так как приходилось очень много ждать своей очереди. Лукьяненко добавила, что хотела стать телеведущей. Вместе с этим актриса вспомнила, как устроила на съёмках в поликлинике гимнастическое представление только для того, чтобы развлечь окружающих и привлечь к себе внимание.

Ранее актриса Варвара Верховых заявила, что просмотр фильмов ужасов — это очищение, его можно сравнить с прыжком в сугроб после бани. По её мнению, после «столкновения со злом» в фильмах ужасов люди начинают больше ценить свою жизнь.