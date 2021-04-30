Актриса из «Игры престолов» обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании

https://static.news.ru/photo/c64af528-a9fd-11eb-ace5-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Hubert Boesl/dpa

Иск к певцу Мэрилину Мэнсону подала актриса Эсме Бьянко, известная по роли проститутки Рос в сериале «Игра престолов». Она обвиняет музыканта в изнасиловании и действиях сексуального характера. Об этом пишет издание Hollywood Reporter.

В документах суда, которыми располагает издание, написано , в частности, что певец «неоднократно прибегал к наркотикам, силе и угрозам», чтобы принудить актрису заняться с ним сексом.

Брайан Уорнер (настоящее имя Мэнсона) изнасиловал Эсме Бьянко примерно в мае 2011 года, — говорится в иске.

В документе также сообщается, что Мэнсон совершал «действия сексуального характера» в отношении Бьянко, когда та была без сознания или не могла ответить согласием. Среди данных действий — шлепки, укусы, порезы и «хлестание» по разным частям тела.

Как утверждает актриса, Мэнсон нарушил законы штата Калифорния в отношении сексуального насилия. Кроме того, певец и его менеджер нарушили законодательство о торговле людьми, поскольку привезли актрису из Лондона в Лос-Анджелес по надуманному предлогу. Мужчины якобы пообещали участие в съёмках клипа и фильма, но они так и не вышли.

При этом Мэнсон заставлял девушку выполнять неоплачиваемую работу: готовить еду, убирать квартиру и выполнять другие поручения. Также певец якобы намекал, что привёз Бьянко в США и предоставил ей жилье и теперь она обязана ему работой и сексуальной близостью.

Иск на Мэнсона и его бывшего менеджера актриса подала в окружной суд Калифорнии в минувшую пятницу, 30 апреля.

Ранее американская певица Фиби Бриджерс сообщила, что видела к комнате скандального рок-музыканта Мэрилина Мэнсона помещение, которое сам он называл комнатой для изнасилования. Она рассказала, что побывала в доме рокера вместе с группой друзей. Тогда, по её признанию, она была большой поклонницей творчества Мэнсона.