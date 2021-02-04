Певица рассказала о «комнате для изнасилований» в доме Мэнсона

https://static.news.ru/photo/02279184-678f-11eb-b646-96000091f725_660.jpg Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency

Американская певица Фиби Бриджерс сообщила, что видела к комнате скандального рок-музыканта Мэрилина Мэнсона помещение, которое сам музыкант называл комнатой для изнасилования.

Она рассказала, что побывала в доме рокера вместе с группой друзей. Тогда, по её признанию, она была большой поклонницей творчества Мэнсона.

Я была большой фанаткой. Одну из комнат в доме он назвал «комнатой для изнасилований», и я подумала, что это у него такое чудовищное мажорское чувство юмора. Фанаткой я быть перестала, — приводит слова Бриджерс «Газета.Ru».

При этом певица заявила, что представители лейбла, работающего с Мэнсоном, всегда знали о его наклонностях, но после новостей об обвинениях в адрес Мэнсона притворяются шокированными.

Мэрилин Мэнсон оказался в центре скандала после того, как его бывшая девушка Эвана Рэйчел Вуд заявила, что рок-музыкант применял к ней насилие. Сам певец отверг обвинения в насилии по отношению к Вуд.

Из-за обвинений у Мэнсона, ожидаемо, начались проблемы с рекламными контрактами, писал NEWS.ru. Звукозаписывающая компания из США Loma Vista Recording расторгла с ним договор. Продвижение его нового альбома прекращается после того, как несколько женщин обвинили его в издевательствах по отношению к ним.

С сайта компании удалили все упоминания о Мэнсоне. Музыкант сотрудничал с лейблом с 2015 года, выпустил там три альбома.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция Лос-Анджелеса накануне несколько раз навестила дом рок-исполнителя Мэрилина Мэнсона. Правоохранителей якобы вызвал друг певца, который не мог с ним связаться. Он опасался, что с Мэнсоном могло что-то случиться после того, как несколько женщин обвинили его в домогательствах и насилии, а компании начали разрывать с ним контракты.