Айза Анохина отказалась воспитывать старшего сына

https://static.news.ru/photo/8a6b510e-dbe2-11ea-82c2-fa163e074e61_660.jpg Айза Анохина Фото: aizalovesam/instagram.com

Блогер, певица и телеведущая Айза Анохина отдала старшего сына Сэма, которого родила от рэпера Гуфа, на воспитание его бабушке. Об этом она сама сообщила поклонникам после того, как те забеспокоились, что ребёнок практически перестал появляться в её Instagram.

В историях социальной сети 35-летняя звезда откровенно поделилась проблемами. По её признанию, десятилетний Сэм не так сильно привязан к ней, как трёхлетний Элвис.

Сэм у родителей. Снова. <...> Ему нужен комфорт и полное обслуживание, но от меня он уже этого не получает. Если честно, я внутри себя уже его отпустила. Это моя боль, — цитирует Анохину StarHit.

Она рассказала, что старший мальчик стал неуправляемым, конфликтным и часто «залипает» в телефоне, в то время как младший любит гулять и познавать окружающий мир.

По словам телеведущей, раньше она «плакала, злилась, страдала», а когда силы бороться закончились, дала сыну полную свободу.

Ранее, как писал NEWS.ru, у Анохиной начались проблемы психологического плана. Всему виной оказались отношения с мужчинами, которые счастливыми назвать трудно. В 2014 году распался брак с Алексеем Долматовым, больше известным как рэпер Гуф. Шесть лет спустя 35-летняя звезда рассталась со вторым по счёту мужем — Дмитрием Анохиным. В новых отношениях с певцом Олегом Майями тоже оказалось всё сложно.