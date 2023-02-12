Агутин оказался в черном списке «КП»: Леонид Агутин задолжал налоговой почти 8 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Леонид Агутин

Певец Леонид Агутин внезапно оказался в черном списке налоговой, которой задолжал почти 8 млн рублей, пишет KP.RU со ссылкой на свои данные. Каким образом у популярного артиста могла накопиться такая сумма долгов, неизвестно. Издание не исключило, что это могло произойти из-за сбоя после введения новых правил ФНС, согласно которым все плательщики теперь вносят платежи на единый налоговый счет (ЕНС).

Певец оказался в черном списке, задолжав налоговой службе 7,972 млн рублей. Что это за платеж — налог на имущество или доходы, неизвестно, — говорится в публикации.

Отмечается, что многие россияне после введения ЕНС столкнулись с тем, что им тоже начали выставлять на «Госуслугах» долги на необъяснимые суммы. Хотя новую систему обкатывали несколько недель, гражданам стали приходить странные платежки только с недавних пор. Возможно, в их числе оказался и звездный наставник шоу «Голос», допустили журналисты.

Ранее появились слухи о разводе Агутина с певицей Анжеликой Варум. Музыкальный критик Сергей Соседов при этом усомнился в разлуке звездной пары. По его словам, когда люди живут вместе столько лет, как Агутин и Варум, которые поженились в 2000 году, то они уже не разводятся.