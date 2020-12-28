Агата Муцениеце рассказала об опыте общения с духами

Актриса Агата Муцениеце поделилась своим опытом общения с духами усопших родственников.
По словам артистки, она поддерживает связь с умершими отцом и дедушкой. Как правило, контакт возникает тогда, когда девушка спит.
Мы общались с ними, и всё, что они говорили мне, потом сбылось. Для меня это важно, — отметила Муцениеце, слова которой приводит StarHit.
Актриса также добавила, что духи предков нередко помогают ей в повседневной жизни. Она отчётливо ощущает их присутствие рядом.
В июне 2020 года Муцениеце рассталась с актёром Павлом Прилучным. Разлад произошёл из-за бытового насилия и пьянства мужа в период самоизоляции. В настоящее время Прилучный встречается с актрисой Мирославой Карпович.
Ранее NEWS.ru писал, что Агата Муцениеце рассказала, что в её бывшем муже, актёре Павле Прилучном, ей нравилось то, что он «агрессивен в сторону людей», однако эту агрессию в сторону себя она так и не смогла принять.
Муцениеце сделала очередное признание о браке и разводе с Прилучным в своём YouTube-канале «Честный развод», куда она приглашает известных женщин, переживших то же самое.