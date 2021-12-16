«А какие у неё таланты?»: Соседов назвал Бузову «русским вариантом Мадонны»

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал NEWS.ru, что у Ольги Бузовой нет актёрских и вокальных талантов и что певица в курсе его критики. Журналист добавил, что несмотря на это, у них «прекрасные отношения и никаких обид». Эксперт также назвал исполнительницу «русским вариантом Мадонны», лишённой, по его мнению, тембра, но трудолюбивой, сумевшей себя преподнести. Таким образом он прокомментировал заявление Бузовой, заподозрившей его в «ловле хайпа» на её критике.

Всегда подвергал сомнению таланты Бузовой. Она это знает. У нас прекрасные отношения, никакой обиды. Мы работаем с ней в одном проекте — «X-факторе». Она там всё комментирует, как может, зовёт к высокой мечте, что крылья должны быть у человека, что нельзя их обрубать. Она трудоголик. А какие у неё актёрские или вокальные таланты? Их у неё нет, но она умеет себя преподнести, подать, она работает. Мне кажется, что журналисты всё выдумывают, пытаются стравить, — добавил Соседов.

Говоря о Мадонне, шоумен вспомнил, как та непрофессионально пела на Евровидении в Израиле, «хотя за десятилетия карьеры могла бы научиться петь хотя бы три песни, чтобы не позориться».

Мадонна знала, что не умеет петь, что главное — шоу, знаменитость. Она искала людей, авторов песен, текстовиков, команду, создавшую саунд Мадонны с помощью высоких технологий. Другая певица спела бы её хиты в тысячу раз лучше. <...> Бузова показала пример того, что нужно самой двигаться, ничего ни от кого не ждать — никто не обязан тебя куда-то звать. Ты сама должна пробиваться и заниматься, — подытожил Соседов.

Ранее Бузова ответила на резкие высказывания Соседова, который подвергал сомнению её актёрские и вокальные таланты. Звезда заявила, что при личном общении он говорит ей комплементы, а за глаза ругает ради «хайпа». Она добавила, что привыкла к таким комментариям коллеги. Певица также выразила уверенность в том, что негативные высказывания Соседова о знаменитостях обусловлены его желанием становиться героем статей СМИ.