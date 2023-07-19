Рене Зеллвегер выходит замуж Daily Mirror: Рене Зеллвегер объявила о скорой свадьбе с телеведущим Энстедом

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Рене Зеллвегер и Энт Энстед

Американская актриса Рене Зеллвегер объявила о помолвке и скорой свадьбе с бойфрендом, британским телеведущим Энтом Энстедом. 54-летняя исполнительница главной роли в картине «Дневник Бриджит Джонс» встречалась с 44-летним возлюбленным два года. По словам близких к актрисе людей, она пытается избавиться от давнего стереотипа «не везет в любви» и намерена создать прочный брак, сообщает Daily Mirror.

Издание пишет, что Зеллвегер не планирует пышное торжество, ей хочется провести скромную церемонию в кругу близких.

Ранее Рене встречалась с актерами Джимом Керри и Брэдли Купером, а в 2005 году вышла замуж за музыканта Кенни Чесни, но они разошлись всего через четыре месяца. Похоже, в этот раз она надеется, что будет счастлива, — сообщает издание.

Энcтед и Зеллвегер начали встречаться в 2021 году во время подготовки шоу для Discovery «Celebrity IOU Joyrideс». У телеведущего трое детей от предыдущих отношений.

Рене и Энт держат свои планы в тайне, их отношения очень глубоки, они безумно влюблены, и им не терпится пожениться, — пишет газета.

Ранее сообщалось, что сваха Роза Сябитова посоветовала звать девушку в ЗАГС через год после начала отношений. По словам телеведущей, за это время партнеры смогут выяснить, подходят ли они друг другу. При этом Сябитова высказала мнение, что предложение руки и сердца должен делать именно мужчина.