19-летнюю дочь Ефремова затравили в соцсетях

https://static.news.ru/photo/861a5dc2-aa62-11ea-8fb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анна-Мария Ефремова/vk.com

19-летнюю дочь актёра Михаила Ефремова Анну-Марию затравили в соцсетях. Людям не нравится не только то, как девушка повела себя после ДТП, которое устроил её отец, но и то, что она феминистка.

В своём Twitter дочь артиста опубликовала картинку с кучей оскорблений, которыми её засыпали хейтеры. При этом еще накануне вечером девушка заявила в stories Instagram, что не считает необходимым именно сейчас ехать к отцу, так как он находится в неадекватном состоянии. Она добавила, что разочаровалась в отце. Также Анна-Мария искала через подписчиков контакты семьи погибшего в ДТП. Хейтеры при этом обвинили девушку в пиаре на ситуации.

Анна-Мария — дочь Ефремова от брака с актрисой Ксенией Качалиной. Они в разводе, пятой женой артиста стала звукорежиссёр Софья Кругиликова. У них трое детей.

ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. По данным экспертизы, артист в момент ДТП был пьян.

Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения актёру после допроса, на который его увезли под вечер 9 июня. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы, писал NEWS.ru.