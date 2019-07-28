https://static.news.ru/photo/cf1badf8-8a53-11e9-b623-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Бари Алибасов/instagram.com

Известный продюсер Бари Алибасов заявил, что его сын Бари-младший отнёсся к отравлению как к очередному способу пиара. За счёт этого ему удалось обогатиться на 20 млн рублей.

Не я заработал! Сын заработал! 20 миллионов! Я говорю, ну ты из этих денег хоть коржик мне купи. Хотя бы 100 рублей мне дай на лекарства! А он просто исчез. С тех пор я его и не видел, — рассказал Бари Алибасов в интервью «7дней.ru».

Как писал News.ru, сын продюсера Бари Алибасова спланировал отравление своего отца, так как его хотели лишить звёздной фамилии, заявил адвокат продюсера Олег Кулагин. Алибасов-младший мог специально оставить бутылку с химическим средством на кухонном столе, зная о рассеянности своего отца. Сын отвергал все обвинения в свой адрес, но признался, что историю с отравлением использовал для прибыли и известности в обществе.