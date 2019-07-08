https://static.news.ru/photo/62983622-a1a7-11e9-8692-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын продюсера Бари Алибасова спланировал отравление своего отца, так как его хотели лишить звёздной фамилии, заявил адвокат продюсера Олег Кулагин.

По словам юриста, Алибасов был зол на Бари-младшего и хотел его вычеркнуть из своего завещания и лишить фамилии.

Он говорил, что сколько бы он в сына ни вкладывал, ничего толкового из него не вышло, — заявил Кулагин в эфире программы «На самом деле».

Адвокат подчеркнул, что Алибасов-младший мог специально оставить бутылку с химическим средством на кухонном столе, зная о рассеянности своего отца. Сын отвергал все обвинения в свой адрес, но признался, что историю с отравлением использовал для прибыли и известности в обществе.

Алибасов-младший обвинил в ответ адвоката Кулагина в умышленном отравлении продюсера с целью завладеть недвижимостью. По его мнению, юрист перелил в баночку для сока жидкость для очистки труб.

Ранее Алибасов рассказал, что Лидия Федосеева-Шукшина практически постоянно была рядом с шоуменом, держала его за руку и уходила из палаты мужа «поздно вечером», а приходила «рано утром», писал News.ru.