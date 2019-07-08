Сын продюсера Бари Алибасова спланировал отравление своего отца, так как его хотели лишить звёздной фамилии, заявил адвокат продюсера Олег Кулагин.
По словам юриста, Алибасов был зол на Бари-младшего и хотел его вычеркнуть из своего завещания и лишить фамилии.
Он говорил, что сколько бы он в сына ни вкладывал, ничего толкового из него не вышло, — заявил Кулагин в эфире программы «На самом деле».
Адвокат подчеркнул, что Алибасов-младший мог специально оставить бутылку с химическим средством на кухонном столе, зная о рассеянности своего отца. Сын отвергал все обвинения в свой адрес, но признался, что историю с отравлением использовал для прибыли и известности в обществе.
Алибасов-младший обвинил в ответ адвоката Кулагина в умышленном отравлении продюсера с целью завладеть недвижимостью. По его мнению, юрист перелил в баночку для сока жидкость для очистки труб.
Ранее Алибасов рассказал, что Лидия Федосеева-Шукшина практически постоянно была рядом с шоуменом, держала его за руку и уходила из палаты мужа «поздно вечером», а приходила «рано утром», писал News.ru.